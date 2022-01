Alweer Colombiaanse domper voor Ineos: ook Brandon Rivera in ziekenhuis na val op training

Brandon Rivera was er enkele dagen geleden nog bij toen zijn boezemvriend Egan Bernal ten val kwam op training, na een aanrijding met een bus. Bernal brak daarbij zijn knieschijf, dijbeen, enkele ribben en had ook een ernstig rugletsel.



Donderdag was Rivera hetzelfde lot beschoren. De 25-jarige Colombiaan brak zijn elleboog bij een val, waarbij ook zijn schouder uit de kom ging.



Rivera ligt nu in hetzelfde ziekenhuis als zijn ploegmakker Bernal. Ineos-renners Richard Carapaz, Daniel Martinez, Andrey Amador, Carlos Rodriguez, en Omar Fraile zijn momenteel allemaal op stage in Colombia.