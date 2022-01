Schoonspringer Nathan Baeckeland stapt niet langer de duikplank op

Nathan Baeckeland begon zijn sportieve loopbaan als trampolinespringer, maar besloot daarna het water in de duiken en startte een carrière als schoonspringer. Hij was ook de eerste die de kleuren van België verdedigde op de wereldbeker schoonspringen.



"Het was een eer om België te vertegenwoordigen, maar het is tijd om een stap terug te nemen", laat Baeckeland weten via zijn instagrampagina.



Naast schoonspringer is Baeckeland industrieel ingenieur en nu wil hij de sport naast zich neerleggen om te focussen op zijn doctoraat. "Bedankt aan iedereen die me heeft gecoacht, met me heeft getraind en me heeft aangemoedigd. Nu ga ik voor het laatste zetje om mijn doctoraat te halen", besluit Baeckeland.