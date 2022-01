NBA: Jayson Tatum ontploft na "driepuntersdroogte" met 51 punten

Jayson Tatum had zijn laatste 17 driepunters (in 3 wedstrijden) gemist, maar tegen Washington schoot de ster van de Boston Celtics weer met scherp. Hij gooide maar liefst 9 driepunters door de ring en eindigde met 51 punten in de zege tegen Washington (87-116).

Dat hadden er meer kunnen zijn, maar in het laatste quarter maakte Tatum amper 3 puntjes, met nog meer dan 4 minuten op de klok ging hij definitief naar de bank. Hij kreeg een staande ovatie van de toeschouwers in Washington.

"Wanneer je schoten niet binnenvallen en je weet wat je kunt, dan moet je het soms van je af lachen", zei Tatum over zijn "droogte" van de afgelopen wedstrijden. "Je speelt zo veel wedstrijden en soms kan het zo simpel zijn."

Enkel Trae Young, de ster van de Atlanta Hawks, had dit seizoen meer punten in één wedstrijd dan Tatum. Young was goed voor 56 punten in een match tegen Portland.