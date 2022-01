NBA: Milwaukee wint topper van Chicago, Brooklyn profiteert

De Bucks konden rekenen op de onvermijdelijke "Greek Freak", die goed was voor 30 punten en 12 rebounds. Voor Chicago volstonden de 35 punten van DeMar DeRozan niet. De partij was heel evenwichtig: liefst 16 keer stond er een andere ploeg voor, 15 keer was de score gelijk.



Milwaukee staat op de vierde plaats in het oosten met 29 zeges tegen 19 nederlagen. Chicago (28/16) staat na leider Brooklyn (29/16) op de tweede plaats. De Nets versloegen gastheer San Antonio Spurs, onder leiding van James Harden (37 pn, 11 ass, 10 rbs), met 102-117.



In het westen haalden de Golden State Warriors het na een lastige partij met 105-103 nipt van Houston. Stephen Curry (22 ptn) en Jordan Poole (20 ptn) bezorgden de Warriors, runner-up achter koploper Phoenix, de zege.



Houston had een kloof van 15 punten, maar op de buzzer vermeed Curry nog een tweede thuisverlies op een rij voor de Warriors. "Dat werd tijd, dit is nog maar de eerste keer dat mij dit lukt."



De Los Angeles Lakers legden, 2 dagen na het schaamtelijke verlies voor eigen volk tegen Indiana, Orlando over de knie (105-116). LeBron James speelde zich in het bezoekende kamp met 29 punten in de kijker.