Timothy LeDuc, de eerste non-binaire sporter op de Winterspelen: "Maar ik ben meer dan dat"

Timothy LeDuc vormt samen met Ashley Cain-Gribble al jarenlang een van de belangrijkste paren in het kunstschaatsen in de Verenigde Staten.

Eerder dit jaar wist het duo zich met een tweede nationale titel te plaatsen voor de Olympische Winterspelen. Dat haalde in de VS de krantenkoppen, omdat LeDuc zich sinds 2021 identificeert als non-binair.

Een non-binair persoon is iemand die zich niet kan vinden in de traditionele opdeling in mannen en vrouwen. In plaats van de traditionele voornaamwoorden 'hij/zij' verkiezen ze 'die' (of 'they' in het Engels).

LeDuc komt er openlijk voor uit non-binair te zijn, maar het liefst zou die dat snel weer naar de achtergrond laten verdwijnen. "Ik hoop dat mensen die over mijn verhaal lezen niet alleen onthouden dat ik de eerste non-binaire persoon ben die zo succesvol is in de sport."

"Ik zou wel willen dat queer mensen zich kunnen outen en succesvol kunnen zijn in de sport. We hebben er altijd deel van uitgemaakt, alleen durfden we er niet altijd voor uit te komen."

LeDuc is alvast niet van plan om in het communistische China braaf in de pas te lopen met hun opvattingen. In de aanloop naar de Spelen was die al bijzonder kritisch over de mensenrechten in het land. "Al zie ik in mijn eigen land ook de mensenrechten nog altijd geschonden worden. Kijk maar naar het gevecht dat transpersonen moeten voeren."