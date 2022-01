Te gek voor woorden: Comoren hebben geen enkele doelman meer over na coronagolf

Nadat ze bij hun eerste deelname aan de Afrika Cup verrassend de groepsfase wisten te overleven, zitten de Comoren voor aanvang van hun 1/8e finale tegen Kameroen met de handen in het haar.

Deze week legden namelijk maar liefst 9 spelers en 3 stafleden een positieve coronatest af, waardoor het land nu geen enkele keeper meer over heeft in zijn selectie.



Terwijl eerste doelman Salim Ben Boina zich al blesseerde tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Ghana (3-2 winst), moeten nu ook reservedoelmannen Moyadh Ousseini en Ali Ahamada verstek geven door een coronabesmetting.



"We proberen er zo goed mogelijk mee om te gaan", vertelt algemeen directeur Hadad Himidi. "Zonder de coach, enkele belangrijke spelers en de twee overgebleven keepers, is de situatie vrij moeilijk."





Wordt ongetwijfeld vervolgd.