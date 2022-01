Broedermoord op til: Sadio Mané vs. Mo Salah in de Afrikaanse barrages voor het WK voetbal

Met Mo Salah of Sadio Mané zal alvast één vedette van Liverpool en dus van het voetbal wereldwijd niet aanwezig zijn op het WK in Qatar. Bij de loting in Douala werden hun landen Egypte en Senegal aan elkaar gekoppeld. Voor het laatste WK, in Rusland, konden ze zich allebei nog plaatsen.

Ook de andere affiches die uit de trommel kwamen, zijn veelbelovend. Nigeria was er op de laatste 7 WK's 6 keer bij, maar met Ghana krijgt het een andere grootmacht van het Afrikaanse voetbal tegenover zich. Op de huidige editie van de Afrika Cup zakten de Ghanezen wel door het ijs, dus er is oplapwerk nodig.

De Democratische Republiek Congo probeert zich voor het eerst voor een WK te plaatsen, maar het moet daarbij het machtige Marokko zien te dribbelen.

Ook in Kameroen-Algerije en Mali-Tunesië zullen al zeker twee vaste klanten op de voorbije WK's het onderspit moeten delven.