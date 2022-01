Indiana Pacers smeren Golden State Warriors een pijnlijke thuisnederlaag aan

Indiana won woensdag nog op het veld van de LA Lakers, maar miste tegen Golden State wel sterkhouders Sabonis, LeVert, Turner en Brogdon. Bij de Warriors ligt draaischijf Draymond Green nog steeds in de lappenmand en dat liet zich voelen op het veld.



Ondanks een sterke Stephen Curry, goed voor 39 punten, was het de hele avond zoeken voor de thuisploeg, die tegen haar gewoonte in dramatisch afwerkte van achter de driepuntlijn.



Indiana, de nummer 13 in de Eastern Conference, rook zijn kans en kwam in de slotseconden langszij dankzij een driepunter van Justin Holiday, die ruim 10 jaar geleden nog het mooie weer maakte bij Okapi Aalst.



In de verlenging leken de Warriors alsnog het laken naar zich toe te trekken, maar een 0-10-tussenspurt van de Pacers deed Golden State de das om: 117-121. Voor Curry en co is het de 6e nederlaag in de laatste 10 wedstrijden.