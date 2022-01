Een jaar geleden op krukken, nu de snelste man op ski's: Aleksander Aamodt Kilde

Een jaar geleden had Aleksander Aamodt Kilde net een operatie achter de rug nadat hij zijn kruisbanden in zijn rechterknie had gescheurd. Vandaag glunderde hij op het podium in Oostenrijk na zijn overtuigende zege op de afdaling in Kitzbühel.

De Noor was veel sneller dan de Fransen Johan Clarey (op 0"42) en Blaise Giezendanner (0"63). Het was zijn derde zege op een afdaling dit seizoen. Met ook 3 zeges op de super-G heerst hij op de snelheidsnummers.

"Kitzbühel blijft de Heilige Graal van de afdaling, dus ik kan niet gelukkiger zijn", zegt Kilde. "Hier winnen een jaar na mijn knieoperatie, het blijft ongelooflijk. Ik had nooit gedacht dat ik zo snel kon zijn in Kitzbühel."

Door een felle wind werd de wedstrijd vrijdag verkort, en gingen de skiërs wat lager op de afdaling van start, vanaf de eerste reservestartplaats. Zaterdag volgt in Kitzbühel een slalom, zondag staat in het Oostenrijkse skioord een nieuwe afdaling op het programma.