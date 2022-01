Hermien Vanbeveren over het afscheid van Justien Odeurs: "Ze willen signaal geven aan jonge meisjes"

Dit komt misschien over als een plotse beslissing van Justien Odeurs, maar dat was het zeker niet. Ze was hier al minstens 7 maanden mee bezig. Haar niet-selectie voor de Red Flames in oktober was de druppel.

Ze ervaart het als onrespectvol hoe ze zo plots uit de ploeg is gezet én vooral hoe dat is aangebracht. Volgens Odeurs zelf is dat niet al te diplomatisch gebeurd, maar zelf kunnen we daar enkel naar gissen.

Ook naar de reden kunnen we enkel gissen. Dat ze niet fit genoeg is en er niet voor leeft om international te zijn. Dat zal het standpunt van de technische staf zijn. Maar was dat dan in een paar weken opgelost, want in november was ze er ineens wel weer bij?

Odeurs werkt naast het voetbal ook in de horeca. Zelf ziet ze daar geen probleem in, maar ik kan me voorstellen dat dat in de ogen van de mensen bij de bond moeilijk te rijmen valt met een carrière als voetbalspeelster, en zeker bij de Red Flames.