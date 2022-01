Grote jongens domineren in NBA: Embiid maakt 50 punten, Jokic doet nauwelijks onder

49 punten, 14 rebounds en 10 assists. Dat was het rapport van Denver-speler Nikola Jokic tegen de LA Clippers. Bovendien was de Serviër ook nog mee beslissend in het slot van de verlenging.



Met een geweldige pass over de breedte van het veld bediende hij ploegmaat Aaron Gordon, die vanuit de hoek de game-winner binnen knalde: 130-28.

Joel Embiid deed met 50 punten nog eentje beter dan Jokic. De center dirigeerde Philadelphia zo naar een 123-100-overwinning tegen Orlando Magic.



Embiid, ook nog goed voor 12 rebounds en 3 blocks, gooide 17 van zijn 23 shots binnen en was met 15 op 17 ook uitmuntend vanaf de vrijworplijn.

Ook genieten was het vannacht in Milwaukee, waar de regerende kampioen gastheer speelde voor seizoensrevelatie Memphis.



Bij de thuisploeg was Giannis Antetokounmpo - wie anders - de grote man met 33 punten, 15 rebounds en 7 assists. De Griek stuwde zijn team zo naar een 126-114-overwinning.



Aan Grizzlies-ster Ja Morant lag het niet: met 33 punten, 8 rebounds en 14 assists bood hij flink wat weerwerk aan de Bucks.

In Los Angeles, waar Lakers-coach Frank Vogel volgens de gespecialiseerde pers voor zijn baan moet vrezen, ging de Indiana Pacers met de zege lopen op bezoek bij LeBron James en co: 104-111.



Bij de bezoekers was de tandem LeVert-Sabonis samen goed voor 50 punten. Voor LeBron James (30 punten, 12 rebounds) en de Lakers was het de 4e nederlaag in de laatste 5 wedstrijden.

De uitslagen van woensdagnacht: