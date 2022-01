Jo Van Moer, succesvol ondernemer én vader van profrenner Brent, is de nieuwe voorzitter van Waasland-Beveren

Jo Van Moer is bij Waasland-Beveren de opvolger van Dirk Huyck, die na de Amerikaanse overname van de club de deur op de Freethiel achter zich dicht trok.

Van Moer is geen onbekende in het Waasland. Hij is de stichter van de transportfirma met zijn naam. Het bedrijf is uitgegroeid tot een internationale speler met 22 vestigingen en bijna 1.500 personeelsleden.

In het verleden sponsorde Van Moer SK Beveren, nu wordt hij er dus voorzitter. "Wij hebben met Van Moer Logistics jarenlang mee gebouwd aan de club, in goede en slechte tijden", zegt Van Moer in een videoboodschap aan de fans.

"Ik ben zeer trots dat ik mijn schouders weer onder dit project kan zetten."

Van Moer is overigens de vader van Lotto-Soudal-renner Brent Van Moer. Die won vorig seizoen op zijn 23e bijna een rit in de Tour de France. Hij werd net voor de streep gegrepen door het aanstormende peloton.