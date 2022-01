Jordi Condom is nieuwe sportief directeur van Waasland-Beveren

Na de laatste match van Seraing in 2021 maakten de club en Jordi Condom wereldkundig dat beide partijen uit elkaar gingen.



"Bij Seraing had ik niet de ingrediënten om een goed gerecht te maken. Het ontbreekt het team aan een goede infrastructuur om mee te doen met de elite", zei Condom na zijn ontslag.



Waasland-Beveren geeft Condom nu een nieuwe opportuniteit in België. "Jordi heeft een bewezen staat van dienst in het Belgisch voetbal en heeft altijd op een shortlist van potentiële kandidaten gestaan", zegt CEO Antoine Gobin.

"Zodra Jordi beschikbaar was, hebben we geprobeerd om snel te handelen om hem te overtuigen van de sterke punten van ons project. We zijn verheugd dat hij zich bij ons heeft aangesloten en wensen hem het allerbeste in onze gezamenlijke reis."

Condom wil er meteen invliegen: "We zitten nu in een belangrijk deel van het seizoen met de winterstop en de transferperiode. We moeten dus onmiddellijk aan de slag om Marc (Schneider, de trainer) en de staf zo goed mogelijk te ondersteunen om klaar te zijn voor het tweede deel van de competitie.”



Waasland-Beveren staat 2e in 1B, op 10 punten van leider Westerlo. Op 23 januari hervat de Wase club de competitie tegen rode lantaarn Virton.