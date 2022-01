Extra Time was jarenlang de speelkamer van Frank Raes, maar nu hij met pensioen is, neemt Aster Nzeyimana de fakkel over. In een vernieuwde studio dan nog. Filip Joos is er wel nog altijd bij, net als vaste tafelgasten als Peter Vandenbempt en Wesley Sonck. Samen met Antwerp-speler Manuel Benson (of Benson Manuel) kaarten ze na over het voetbalweekend.