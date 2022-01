Gilbert wil nog schitteren in Ardennen: "Liever bloemen na dan voor de wedstrijd"

"20 jaar prof, dat is een mooi getal"

Voor Gilbert wordt het seizoen 2022 dus officieel 'The Last Dance'. Of staat de deur toch nog op een kiertje? "Neen, ik denk er niet aan om na 2022 nog verder te doen. Twintig jaar prof. Dat is een mooi getal", zei Gilbert.



"De koers is een groot deel van mijn leven geweest. Er is intussen veel veranderd. Het wielrennen is geprofessionaliseerd en een pak groter geworden. De ploegen zijn groter en we rijden nu rond met grote bussen in plaats van kleine mobilhomes waarin je amper plaats had."



"Er is ook meer aandacht voor voeding en het mentale. Ook het materiaal is verbeterd. Vroeger reed ik La Redoute op zonder dat ik wist hoe snel ik ging en met hoeveel power. Nu ken je alle waardes, zelfs al terwijl je fietst", legde de springveer uit.