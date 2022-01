Hein Vanhaezebrouck haalt zwaar uit: "Het is 'insane' dat we moeten spelen"

Voor er één vraag gesteld was op de persconferentie luchtte Hein Vanhaezebrouck in een lange tirade zijn hart. "Het is insane dat we zo moeten gaan voetballen."

"Het voorstel om de competitie op te schuiven was het meest verstandige voorstel. "Dat zeggen ze uit eigenbelang", hoor je dan. Maar het is in het algemene belang van de hele bevolking."

"Geen enkele variant tot nu toe was zo besmettelijk. Maar dat hebben ze bij de Pro League en de Kalendercommissie niet begrepen. Ze halen aan dat het moeilijk, bijna onmogelijk is om die matchen in te halen."

"Ze verwijzen dan naar Eleven, die lieten weten dat er dan matchen om 14 uur op een dinsdag gespeeld moeten worden. Zijn die mensen van Eleven van een andere wereld misschien?"

"Er is Covid voor iedereen. Alle mensen moeten zich aanpassen, maar voor Eleven geldt dat blijkbaar niet. Speel verdorie die matchen 's avonds op hetzelfde uur! Niemand zit te wachten op matchen op een dinsdag om 14 uur. Wat een belachelijke reden is dat? En dat allemaal voor de centen."

"Er is ook geen publiek mogelijk in de stadions, dus de clubs zullen weer veel verliezen lijden. Dat is ook een extra argument om alles op te schuiven tot het wat gekeerd is. Omdat er maar 1 ploeg Europees speelt, waren er genoeg momenten in februari."