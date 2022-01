Eerste van vele mokerslagen? "Krijgt Djokovic wel toegang tot andere grandslamtoernooien?"

De Australische minister voor Immigratie heeft het visum voor Novak Djokovic ingetrokken. "Dat is een mokerslag voor de Serviër", zegt Gerlo. "Hij kon in Australië zijn 21e grandslamtitel winnen en alleen recordhouder worden." "Je hebt maar 4 grandslamtoernooien in een seizoen. Dat is een hoogtepunt en wil je niet missen. Tennissers vinden een grandslamtitel belangrijker dan een olympische titel. Dat Djokovic er niet bij kan zijn, is verschrikkelijk voor hem." Maar ook voor de toernooiorganisatie is het een mokerslag. "De 9-voudige eindwinnaar is er niet bij. Dat is een absolute aderlating", aldus Gerlo. "Zijn rivalen zouden ook liever het toernooi winnen door de allerbeste speler te verslaan. Ik vergelijk het met het WK veldrijden zonder Van der Poel en Van Aert."

De 9-voudige eindwinnaar is er niet bij. Dat is een absolute aderlating voor de Australian Open.

Het ziet er ook niet meteen naar uit dat de hemel zal opklaren voor Djokovic na het Australische luik van het seizoen. Daarna volgen onder meer Indian Wells en Miami en in mei en juni dan Roland Garros en Wimbledon. "Als Djokovic niet gevaccineerd is, gaat hij dan toegang krijgen tot die toernooien?", vraagt Gerlo zich af. "Indien niet, zit zijn carrière in het slop en krijgt zijn grandslam-droom een knauw." "Djokovic zal zeker in beroep gaan. Ze zullen alles op alles zetten dat zijn zaak zondag, een dag voor de start van de Australian Open, zal worden behandeld." "Maar ik vraag me af of hij het zo ver zal willen drijven. Uit bevragingen bij de Australische kranten blijkt dat 85-90 procent van de bevolking achter de beslissing van de Australische minister staat. Dan vraag ik me af of Djokovic de eer niet aan zichzelf zal willen houden."

Blijft Djokovic nummer 1 van de wereld?