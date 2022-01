Antwerp Giants neemt na wisselvallige resultaten afscheid van coach Beghin

Antwerp moest dit seizoen de uitdager worden van Oostende, maar na 5 nederlagen in 15 wedstrijden is het zelfs nog niet zeker van een plek in de top 5. Dat het in zijn laatste 7 wedstrijden alleen kon winnen van kneusjes Luik en Brussels en Aalst, dat met een corona-uitbraak kampt, was veelzeggend.

Ook in Europa draait het niet voor de Giants. Na een derde opeenvolgende nederlaag tegen Reggio Emilia is de kwalificatie voor de kwartfinales van de FIBA Europe Cup ver weg.

De aankondiging van vandaag komt dan ook niet als een verrassing. "Telenet Giants Antwerp heeft na de wisselvallige resultaten van de afgelopen weken beslist om de samenwerking met head coach Christophe Beghin stop te zetten. Dit na onderling overleg", klinkt het bij de club.

Luc Smout, coach van de opleidingsploeg van Antwerp, zal tijdelijk overnemen. Randy Oveneke blijft assistent. Ondertussen gaat het bestuur "intensief" op zoek naar een vervanger.

"We willen coach Beghin vooral bedanken voor al het geleverde werk in deze moeilijke coronatijden. We wensen hem alle succes in de toekomst", klinkt het nog.

De 42-jarige Beghin volgde in de zomer van 2019 Roel Moors op en was er voordien aan de slag als assistent-coach en speler. Hij werd bij de Giants 3 keer Speler van het Jaar.