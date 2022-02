Antwerp Giants zwaaien Europa uit met klinkende overwinning tegen Reggio Emilia

21:43 21 uur 43. Afsluiter in stijl. De Antwerp Giants hebben afscheid genomen van Europa met een klinkende thuisoverwinning. De Giants blikten Reggio Emilia in met 101-59. Straffe kost, want de Italianen hadden nog geen wedstrijd verloren. De Giants waren echter al uitgeschakeld, maar deze ruime zege zal hen een vertrouwensboost geven richting de halve finales tegen Oostende in de beker (volgende week maandag en woensdag). . Afsluiter in stijl De Antwerp Giants hebben afscheid genomen van Europa met een klinkende thuisoverwinning. De Giants blikten Reggio Emilia in met 101-59. Straffe kost, want de Italianen hadden nog geen wedstrijd verloren. De Giants waren echter al uitgeschakeld, maar deze ruime zege zal hen een vertrouwensboost geven richting de halve finales tegen Oostende in de beker (volgende week maandag en woensdag).

21:41 21 uur 41. Antwerp - Reggio Emilia: 101-59. Quarters: 28-16, 16-9, 32-10, 25-24 Rust: 44-25 Topschutters Antwerp Giants: Brown 26 punten, Krutwig 15 punten, Mwema 11 punten . Antwerp - Reggio Emilia: 101-59 Quarters: 28-16, 16-9, 32-10, 25-24 Rust: 44-25 Topschutters Antwerp Giants: Brown 26 punten, Krutwig 15 punten, Mwema 11 punten

21:56 21 uur 56. Antwerp Giants gunnen de fans een Europese zege. De Antwerp Giants hebben de nul weggeveegd in de tweede groepsfase van de FIBA Europe Cup. De Giants versloegen zaterdagavond voor eigen volk Kiev met 83-70. Voor Antwerp verandert deze zege niets meer. Het was al uitgeschakeld nadat het zijn eerste vier wedstrijden verloren had. Tegen Kiev was het spelverdeler Fridriksson die zijn team naar de winst dirigeerde met 22 punten.



Voor Antwerp verandert deze zege niets meer. Het was al uitgeschakeld nadat het zijn eerste vier wedstrijden verloren had. Tegen Kiev was het spelverdeler Fridriksson die zijn team naar de winst dirigeerde met 22 punten.

21:53 21 uur 53. Antwerp - Kiev 83-70. Quarters: 22-20, 15-19, 24-14, 22-17 Topschutters Antwerp: Fridriksson 22, Tiby 15, Hands 12



Topschutters Antwerp: Fridriksson 22, Tiby 15, Hands 12

21:53 21 uur 53. Einde verhaal voor Antwerp Giants. 0 op 4 voor de Antwerp Giants. De Antwerpenaren hadden hun eerste drie matchen op verplaatsing verloren en stonden voor het drieluik in eigen huis dus al met de rug tegen de muur. Een zege tegen Crailsheim was een must, maar de Giants verloren. Hun Europese parcours zit er mathematisch op. Er volgen zaterdag en woensdag nog overbodige thuismatchen.

21:51 21 uur 51. Antwerp - Crailsheim: 69-79. Quarters: 15-17, 21-31, 18-20, 15-11 Rust: 36-48 Topschutters Antwerp: Tiby 18 punten, Fridriksson en Rogiers 15 punten . Antwerp - Crailsheim: 69-79 Quarters: 15-17, 21-31, 18-20, 15-11 Rust: 36-48 Topschutters Antwerp: Tiby 18 punten, Fridriksson en Rogiers 15 punten

22:13 22 uur 13. Reggio Emilia - Antwerp Giants 86-72. Quarters: 20-18, 25-19, 21-21, 20-14 Topscorers Reggio Emilia: Olisevicius 17, Hopkins 12, Strautins 12 Topscorers Antwerp Giants: Tiby 19, Rogiers 13, Fridriksson 9

Topscorers Reggio Emilia: Olisevicius 17, Hopkins 12, Strautins 12

Topscorers Antwerp Giants: Tiby 19, Rogiers 13, Fridriksson 9

22:11 22 uur 11. Ook in Italië gaan de Giants onderuit. De Antwerp Giants hebben ook hun derde (uit)wedstrijd verloren in de 2e ronde van de Europe Cup. In Italië schoten ze sterk uit de startblokken (2-10), maar daarna nam leider Reggio Emilia snel over. Over twee weken beginnen de Giants aan hun reeks thuiswedstrijden. Kiev komt als eerste over de vloer aan de Antwerpse ring.

Over twee weken beginnen de Giants aan hun reeks thuiswedstrijden. Kiev komt als eerste over de vloer aan de Antwerpse ring.

20:51 20 uur 51. Antwerp geeft het weg in Duitsland. Ook de tweede groepswedstrijd hebben de Antwerp Giants niet kunnen winnen. In Duitsland zag het er tegen Crailsheim nochtans goed uit vroeg in het derde kwart: 58-71. Maar de voorsprong van dertien punten volstond niet voor Antwerp. Na een dramatisch slotkwart met amper 12 punten werd het nog 91-86 voor de thuisploeg.

Maar de voorsprong van dertien punten volstond niet voor Antwerp. Na een dramatisch slotkwart met amper 12 punten werd het nog 91-86 voor de thuisploeg.

20:19 20 uur 19. Giants verliezen in Kiev. De Antwerp Giants zijn met een nederlaag aan de tweede ronde van de Europe Cup begonnen. In Kiev werd het 90-82. De thuisploeg trok vooral in het tweede kwart stevig door, wat resulteerde in een kloof van 17 punten aan de rust: 49-32. Na de onderbreking probeerden de Giants terug te komen, maar de Oekraïners lieten zich niet meer verrassen. Ze speelden de wedstrijd volwassen uit en zijn meteen groepsleider.

De thuisploeg trok vooral in het tweede kwart stevig door, wat resulteerde in een kloof van 17 punten aan de rust: 49-32.

Na de onderbreking probeerden de Giants terug te komen, maar de Oekraïners lieten zich niet meer verrassen. Ze speelden de wedstrijd volwassen uit en zijn meteen groepsleider.

09:58 09 uur 58. Antwerpen tegen Crailsheim, Kiev en Emilia. De organisatie van de FIBA Europe Cup heeft de tegenstand van de Antwerp Giants in Groep G van de tweede ronde bevestigd: Crailsheim (Dui), Kiev (Oek) en Reggio Emilia (Ita). Antwerp eindigde 2e in Groep F in de eerste ronde na 3 zeges en 3 nederlagen. Er zijn 4 groepen van 4 teams. Om zich te plaatsen voor de kwartfinales moeten de Giants in de top 2 eindigen. De matchen zijn met een heen- en terugduel en vangen aan op 8 december met een verplaatsing naar Kiev.



Antwerp eindigde 2e in Groep F in de eerste ronde na 3 zeges en 3 nederlagen.



Er zijn 4 groepen van 4 teams. Om zich te plaatsen voor de kwartfinales moeten de Giants in de top 2 eindigen. De matchen zijn met een heen- en terugduel en vangen aan op 8 december met een verplaatsing naar Kiev.

