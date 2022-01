"Australië wou deze keer zeker zijn dat beroep niets uithaalt, anders staan ze voor aap"

De minister van Immigratie nam er zijn tijd voor, maar uiteindelijk besliste Alex Hawke toch om het visum van Novak Djokovic alsnog af te nemen. "Het heeft zolang geduurd, omdat ze deze keer geen fouten wilden maken", zegt NOS-correspondente Meike Wijers in De Ochtend.

"De uitspraak van de rechter maandag, die Djokovic toch het land binnenliet, kwam er omdat er procedurefouten waren gemaakt door de douane. Als ze het beroep, dat er wellicht opnieuw zal komen, opnieuw niet zouden winnen, dan staan ze voor aap."

"Eigenlijk kon de minister niet anders dan deze beslissing nemen. Djokovic wist dat hij besmet was met corona, maar heeft toch nog gereisd. Hij heeft mogelijk ook gelogen op zijn inreisformulier."

"De grote meerderheid van de Australiërs vindt dit ook de juiste beslissing. Tijdens de pandemie waren er hier ontzettend strenge regels. Ook Australiërs zelf raakten moeilijk in en uit het land. Dat een wereldberoemde tennisser die niet gevaccineerd is dat wel zou mogen, daar kwam veel kritiek op."

"In principe is Djokovic nu 3 jaar niet welkom in Australië. Dat is het gevolg van een minister die een visum intrekt. Al kan de minister op dat specifieke punt nog op zijn stappen terugkomen. Maar het zou dus kunnen dat Djokovic de komende 3 jaar niet in Australië mag tennissen."