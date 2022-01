David Goffin bidt voor zijn knie: "Hopelijk was het enkel verkeerde beweging"

"De dokters maken zich niet ongerust, dus ik ook niet"

Goffin zat ermee: "Ik was toch wat bang tijdens de match, omdat ik al een tijdje problemen heb gehad met mijn knie. Ik durfde me niet voluit af te zetten, dan heeft het geen zin om voort te doen."





"Als je jezelf niet volledig durft te smijten, als je niet durft te rennen, is het onmogelijk om te spelen. Het zit in je hoofd."



Goffin kon meteen na de wedstrijd niet zeggen waar hij precies last van had. De Belgische nummer 1 leek zich echter niet al te veel zorgen te maken met de Australian Open nochtans voor de deur.



"Het is dezelfde knie, maar het voelt niet hetzelfde", vervolgde hij. "Ik hoop dat het gewoon een verkeerde beweging is die ik gisteren in mijn wedstrijd maakte. Nadat ik opgegeven had tegen Murray, ging ik naar de dokter en de kinesisten en het zag er niet zo slecht uit."



"Zij waren in ieder geval niet speciaal bezorgd. Dus ik maak me op dit moment ook geen zorgen. Ik ga me wel verder laten onderzoeken, morgenvroeg is er een RMI. En nadien zullen we meer weten over de behandelingen die uitgevoerd moeten worden. Ik hoop dat het daarbij blijft tot mijn eerste ronde."