Dochter Dennis Rodman eerste keer opgeroepen voor Amerikaans voetbalelftal

Trinity Rodman (19) is een aanvalster van Washington Spirit, de titelverdediger in de American League. Op 19 januari pikt ze aan bij de nationale ploeg in Austin in Texas voor een stage met de wereldkampioen.

Rodmans vader Dennis speelde basketbal op het hoogste niveau. 5 keer won hij het NBA-kampioenschap: in 1989 en 1990 met Detroit en van 1996 tot 1998 met de Chicago Bulls van Michael Jordan.

Een aanwezige vader is Dennis Rodman niet geweest. "Hij speelt geen grote rol in mijn leven", liet Trinity enkele weken terug weten op Instagram. "Soms hoor ik maanden of zelfs jaren niets van hem."

"De beste relatie hebben we dus niet, maar we zijn allebei mensen. Hij is mijn papa en ik ben zijn meisje."