Advies BOIC: Wie naar Winterspelen trekt, laat laptop en gsm beter thuis

Op vrijdag 4 februari gaan de Olympische Winterspelen van start. De sportieve prestaties zullen uiteraard centraal staan, maar ook de coronapandemie en de politieke situatie in China komen zo weer wat meer in de aandacht.

Er wordt door verschillende nationale bonden bijvoorbeeld gevreesd voor Chinese spionage. Ook door het Belgische Olympisch Comité. Ze raden atleten aan hun persoonlijke toestellen niet mee te nemen.

"We zijn ons bewust van bepaalde risico's rond cybersecurity, zoals voor al onze buitenlandse reizen", vertelt Van Baelen van het BOIC. "We doen dan een risicoanalyse en overleggen bijvoorbeeld met Buitenlandse Zaken en de ambassade ter plaatse."

"Op basis daarvan hebben we in dit geval het advies gegeven dat ze voorzichtig moeten zijn. We verbieden het niet, maar willen wel dat ze zich ervan bewust zijn."

En wat zijn die risico's dan? "Dat is een goeie vraag. Maar we spelen liever op zeker. We volgen de adviezen."

Voor de officials en de atleten worden er telefoons met simkaarten ter beschikking gesteld voor de communicatie onderling. "Dat is altijd zo. Daar moeten ze hun privétoestel dan alleszins al niet voor gebruiken."

Ook bij de Nederlandse bond geven ze eenzelfde advies aan hun atleten.