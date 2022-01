Twee studenten en een verkoper: wie zijn de enige amateurs die Van Aert niét kon dubbelen?

Arne Vrachten (22, Geel)

Seppe Rombouts (23, Gooreind)

2e bij elites zonder contract, 16e in totaal Geen prof, maar wel constant tussen de fietsen terug te vinden. Werkt 30 uur per week als verkoper bij Decathlon in Antwerpen. Onderhoudt daarnaast ook de webshop van Fietsen Rombouts, de fietsenwinkel van zijn ouders.

Julian Siemon (22, Zoersel)

3e bij elites zonder contract, 18e in totaal



Stampte na zijn vertrek bij AA Drink Young Lions een eigen team uit de grond: Van den Plas-Hepa CT. In september kroonde hij zich voor het eerst Antwerps kampioen in het veld. Is daarnaast ook laatstejaarsstudent office-management.