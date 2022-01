Mannaert en Vandenhaute volgen Croonen (voorlopig) op bij Pro League

Genk-voorzitter Peter Croonen nam 3 weken geleden ontslag als voorzitter van de Pro League.

Aanleiding was het dispuut rond het uitstel van competitieduels in januari waarbij Genk bij een uitzonderlijke interlandperiode voor Aziatische, Noord- en Zuid-Amerikaanse teams mogelijk 9 titularissen zou missen. Dat was de spreidstand te veel tussen Croonens pet als voorzitter van Genk en die van de Pro League.

Omdat Croonen 6 maanden voor het einde van zijn mandaat ontslag nam, moest de Pro League op zoek naar een oplossing.



"De Algemene Vergadering keurde een mandaat goed aan Vincent Mannaert (als vertegenwoordiger van Club Brugge) en Wouter Vandenhaute (als vertegenwoordiger van RSC Anderlecht)", meldt de Pro League.

"Ze zullen zich engageren in de komende 6 maanden (tot en met 30 juni) om in een aantal cruciale dossiers voor de toekomst van het professionele voetbal (korte en langere termijn) de Pro League ten volle te ondersteunen, in samenspraak en overleg met zowel CEO Pierre François als de Raad van Bestuur van de Pro League als met externe partners.