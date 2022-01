KBWB-preses Van Damme: "WK veldrijden is zeer zware financiële inspanning"

Fayetteville in de Amerikaanse staat Arkansas is eind deze maand het decor voor het WK cyclocross. Een wereldkampioenschap in de VS brengt heel wat met zich mee op alle vlakken, zeker in een wereld die nog steeds geteisterd wordt door het coronavirus.



"Het wordt een WK in lastige omstandigheden. Het is een moeilijke oefening voor ons", zegt bondsvoorzitter Tom Van Damme, die constant in overleg is met de Internationale Wielerunie UCI.



"Zij hebben ons verzekerd dat het WK zal doorgaan zoals gepland, met het programma zoals gepland. Ook met de junioren en de relay dus. Het is evident dat de organisatie en de reis ons wel wat zorgen baren. Onze medische cel volgt de situatie dagelijks op om te zien of de reis in alle veiligheid kan verlopen."