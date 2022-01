Djokovic ziet "maatje" Voracova vertrekken uit Australisch detentiehotel

De Tsjechische dubbelspeelster Renata Voracova reisde eind vorige maand al af naar Australië om zich voor te bereiden op de Australian Open. Er leek geen wolkje aan de lucht, tot het visum van de dubbelspeelster donderdag plots geannuleerd werd.



"Ik snap niet waarom ze na een week naar me toe komen om te zeggen: de regels die eerder golden, gelden nu niet meer", vertelde ze eerder deze week.



Voracova kreeg net zoals Djokovic namelijk een 'medische vrijstelling' om zonder geldig vaccinatiebewijs aan te treden op de Australian Open. Beiden liepen namelijk recent een coronabesmetting op, maar dat bleek uiteindelijk niet meer te volstaan.



Ook Djokovic dreigt het land te worden uitgezet. In afwachting van de uitspraak van de rechter, blijft de Serviër nu dus nog alleen over in het Australische detentiehotel. Een uitspraak wordt maandag verwacht.