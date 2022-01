Afrika maakt zich op voor voetbalfeest: "Belang en intensiteit zijn enorm"

Vandaag begint in Kameroen de 33e editie van de Afrika Cup. Bijna een maand lang zal het continent in een geweldige voetbalroes verkeren. "De intensiteit en het belang die de Afrikanen aan het toernooi hechten, is enorm", aldus Hugo Broos, die met Kameroen de hoofdvogel zelf wist af te schieten in 2017.

We draaien de klok even terug naar 5 februari 2017.



Hugo Broos overtreft alle verwachtingen en bereikt met Kameroen de finale van de Afrika Cup. Tegen recordkampioen Egypte (7 eindzeges) zetten de Ontembare Leeuwen een scheve situatie nog helemaal recht dankzij een doelpunt in de absolute slotfase. Een stunt van jewelste.



"Het was een ongelooflijke ervaring en misschien wel het toppunt van mijn hele carrière", vertelt Broos. "Eindwinst in de Afrika Cup mag je niet onderschatten, want het is toch de beker van een heel continent."



"Het is eigenlijk te vergelijken met een Europees Kampioenschap. Zelfs tijdens de kwalificatiewedstrijden is het belang van het toernooi al meteen duidelijk. Voor de grote landen is de druk dan ook enorm tijdens het toernooi."

Hugo Broos en zijn Kameroense spelers na de gewonnen finale tegen Egypte.

"De elektriciteit werd uitgezet om de vieringen te stoppen"

Dat de Afrika Cup het hoogste voetbalgoed is voor de Afrikanen maakte Broos dan ook van wel heel dichtbij mee. "In mijn contract bij Kameroen stond dat ik me moest kwalificeren en vervolgens minstens de halve finale moest halen. Anders konden ze mij ontslaan", legt de huidige bondscoach van Zuid-Afrika uit.



"Na onze eindoverwinning beleefden we ongeziene taferelen. Toen we aankwamen in de luchthaven van de hoofstad, Yaoundé, konden we gewoon niet door de volksmassa. We zijn dan echt 30 kilometer door een mensenzee gereden met een snelheid van 10 tot 15 kilometer per uur.

In mijn contract bij Kameroen stond dat ik minstens de halve finale moest halen. Anders konden ze mij ontslaan. Hugo Broos

"Het is zelfs zo dat men na de finale de elektriciteit heeft afgezet in Yaoundé om de mensen te dwingen naar huis te gaan", vult Broos aan. "Heel de stad zat in het donker, omdat men de feestelijkheden wilde stoppen."



"Er wordt wat minderwaardig gedaan over de Afrika Cup, maar als je het wint, ben je gewoon het beste land van het continent. Dat is gewoon uniek."

Tom Saintfiet leidde Gambia naar zijn eerste Afrika Cup ooit.

"Clubs hebben weinig respect voor de Afrika Cup"

Tom Saintfiet, aanwezig op de Afrika Cup als bondscoach van Gambia, liet eerder al verstaan zich te storen aan het gebrek aan respect voor het toernooi vanwege de Europese clubs.



"Daar ga ik volledig mee akkoord", aldus Broos. "Het is natuurlijk moeilijk om in januari je spelers zomaar een maand niet meer te zien. Maar voor een WK wordt wel alles stilgelegd."



"Ik heb het zelf ook meegemaakt. Bij Kameroen maakte ik bewust een selectie van 35 spelers, omdat ik al verwachtte dat er een aantal niet zouden komen. 6 of 7 hebben dan uiteindelijk afgezegd. Gewoon omdat ze schrik hadden hun plaats te verliezen bij hun club", sloot de Belgische trainer af.