Tuchel sluit Lukaku opnieuw in armen na gesprek: "We accepteren zijn excuses"

Zoals verwacht: de persconferentie van Thomas Tuchel over de wedstrijd tegen Spurs werd volledig gedomineerd door Romelu Lukaku. De eerste vijf vragen gingen allemaal over de Rode Duivel.

De Chelsea-trainer had gisteren een gesprek met zijn recordaanwinst om de plooien glad te strijken na het explosieve interview van vorige week.

"Ik ben blij dat we onze tijd hebben genomen om het rustig uit te praten", begon Tuchel. "Hij heeft zich verontschuldigd en zit opnieuw in de groep. Voor mij was het belangrijk om te weten dat het niet met opzet was."

"Romelu beseft wat hij gecreëerd heeft. Hij voelt de verantwoordelijkheid om de "mess" op te kuisen. (lacht) Het stinkt nog een beetje, maar hij kan daar mee om. Er is ook geen andere keuze."

Tuchel verwacht overigens wel dat het akkefietje nog even zal nazinderen bij de fans. Misschien morgen ook in de thuiswedstrijd op Stamford Bridge?

"Hij mag niet verwachten dat iedereen meteen happy zal zijn", aldus de Duitser. "Maar Romelu is nog steeds onze speler - we zijn blij dat hij er is. Er zijn veel redenen voor ons om hem te beschermen. Het is heel belangrijk dat het stadion het team steunt."