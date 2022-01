Storm blijft met "kopke" bij KV Mechelen: "Europees ticket zou leuk zijn"

Hij noemt zichzelf schertsend "de Arjen Robben van de Aldi", maar Nikola Storm scoorde in 2021 wel meer in competitie- en bekerwedstrijden dan Romelu Lukaku. Op winterstage met KV Mechelen bereidt hij zich voor op een minstens even succesvol 2022. "Play-off II is de gezonde ambitie, maar als het kan, gaan we voor de Champions' play-offs."