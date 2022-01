Kim Meylemans is even out met ziekteverschijnselen: "Gelukkig geen Covid"

Kim Meylemans kwam op ouderjaarsdag nog in actie in de Wereldbeker skeleton. In Sigulda (Letland) kon onze landgenote toen niet haar 2e plek vasthouden in de 2e run. Meylemans viel toen net naast het podium, op 3 honderdste seconde van brons.

Daags na haar 4e plek raakte Meylemans geveld door ziekte. "Ik moet momenteel helaas vanaf de zijlijn toekijken", schrijft de Belgische skeletoni op sociale media.



"Om de geruchtenmolen voor te zijn: het heeft gelukkig niets te maken met Covid. Zaterdagnamiddag werd ik heel duizelig, waardoor ik meerdere keren moest overgeven."

"Nu voel ik me al veel beter. Maar we hebben beslist om op zeker te spelen en het dag voor dag te nemen totdat ik geen last meer heb van de duizeligheid. Ik zal snel terug zijn", besluit Meylemans.