Kim Meylemans kan 2e plaats niet vasthouden en valt net naast WB-podium in Letland

De 25-jarige Meylemans is dit seizoen goed op dreef. In november opende ze de wereldbekercampagne met een derde plaats in Innsbruck, in Oostenrijk. En bijna was daar vandaag een vervolg op gekomen.



Onze landgenote zette met 52"36 de tweede tijd neer in de eerste run achter de Oostenrijkse Janine Flock (52"15). Maar ze reageerde teleurgesteld na de achtste tijd in de tweede run: 52"65.



Met haar totaal van 1'45"01 kwam ze 3 honderdsten tekort op de Nederlandse Kimberley Bos (1'44"98), de snelste in de tweede run.



De Russinn Joelija Kanakina was met 1'44"81 tweede in totaal, Flock hield haar leiding vast met 1'44"64.



Meylemans baalde, maar tankte wel weer vertrouwen richting de Olympische Spelen in Peking (4-20 februari).



In de wereldbekerstand is Meylemans vijfde met 1.056 punten. Bos leidt met 1.165 punten, voor Flock (1.129). De regerende Duitse wereldkampioene Tina Hermann, die vandaag zesde werd, is derde met 1.124 punten.



De volgende wereldbekermanche staat volgende week vrijdag op het programma in het Duitse oord Winterberg.