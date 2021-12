Embiid verpest terugkeer Durant bij Brooklyn, match van Golden State uitgesteld

Door het sanitaire coronaprotocol miste Durant 3 wedstrijden. Gisteravond was "KD" weer van de partij en hij sprak meteen weer zijn woordje mee met 33 punten. Collega James Harden nette er evenveel, met ook nog 14 rebounds en 10 assists, goed voor een triple double. Maar dat volstond niet om de zege thuis te houden. Bij de bezoekers maakte Joel Embiid het verschil. De pivot was goed voor 34 punten en 7 rebounds. Embiid kwam voor de 7e uitmatch op een rij tot minstens 30 punten. Seth Curry (17 ptn) zorgde voor de beslissing met een driepunter, waardoor het verschil 7 punten werd op 2 minuten van het einde, op 15 seconden van de buzzer pakte Embiid uit met een winnnende rebound. Daar had Brooklyn niet meer van terug. Brooklyn blijft wel aan de leiding in de Eastern Conference, Philadelphia is zesde.

De match van Embiid:

De match van Durant en Harden:

33 punten voor Antetokounmpo, Golden State speelt niet

De NBA-kampioen uit Milwaukee hakte in zijn laatste match van het jaar Orlando in de pan met duidelijke 118-136-cijfers. Vedette Giannis Antetokounmpo kwam ook tot 33 punten en deed daar 12 rebounds bij. De titelverdediger is derde in het Oosten.



In het Westen ging Denver-Golden State niet door. De Nuggets geraakten vanwege coronagevallen en blessures niet aan 8 fitte spelers, het mininum. In de NBA konden dit seizoen al 11 matchen niet zoals voorzien doorgaan.



De Warriors blijven op 1 staan in het Westen, ze delen de kop met Phoenix. Vandaag op oudejaarsdag zijn er 10 wedstrijden in de NBA.