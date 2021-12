BK veldrijden met of zonder publiek? "Maandag willen we echt een beslissing"

Nu de cinema's en de theaters hun deuren weer mogen opengooien, is het wachten op groen licht voor de sportarena's. Zoals die van het Belgisch kampioenschap, in het laatste weekend van de kerstvakantie.

"Samen met burgemeester Jean-Marie Dedecker hebben we beslist dat we maandag echt een beslissing willen. Hopelijk krijgt de regering dat voor mekaar", vertelt Christophe Impens van organisator Golazo.



"Een nationaal kampioenschap is een logistieke operatie", legt hij uit. "Zonder publiek red je het met 90 medewerkers, met publiek worden dan er 598. En om die te vinden heb je tijd nodig."



De organisator staat open voor beperkende maatregelen. "In de Citadelcross van Namen hebben we bewezen dat we ook voor 8.300 toeschouwers kunnen organiseren. Iedereen heeft zich daar voorbeeldig gedragen."



Publiek of niet, financieel maakt het een wereld van verschil. "Zonder draaien we rode cijfers", geeft de organisator toe, "maar ook emotioneel is het zwaar. Een veldrit vindt toch in de openlucht plaats?"