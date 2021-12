AS Monaco ontslaat coach Kovac en denkt volgens L'Equipe aan Clement

Met 29 punten uit 19 wedstrijden is Monaco dit seizoen 6e in de Ligue 1. In de Champions League werd Monaco al in de voorrondes uitgeschakeld, maar het werd nadien wel groepswinnaar in de Europa League.



Toch volstond dat niet voor het bestuur, want Niko Kovac heeft gisteravond te horen gekregen dat het ophoudt. Officieel is het ontslag nog niet, maar onder meer het goed ingelichte L'Equipe, RMC Sport en AFP hebben bronnen dicht bij de club.



Kovac stond sinds de zomer van 2020 aan het roer bij Monaco. Eerder was hij bondscoach van Kroatië (2013-2015) en clubtrainer bij Frankfurt (2016-2018) en Bayern München (2018-2019).

Volgens de Franse media is Philippe Clement de topfavoriet om de 50-jarige Kroaat op te volgen in het prinsdom, het toonaangevende L'Equipe zet de coach van Club Brugge in het groot op de voorpagina. Onze landgenoot zou met de Portugees Paulo Fonseca en de Amerikaan Jesse Marsch op een shortlist staan. In tegenstelling tot Clement zijn Fonseca en Marsch wel vrij.

Als Clement ingaat op de Franse interesse, wordt dat zijn eerste buitenlandse avontuur. Als trainer was de 47-jarige alleen nog maar in eigen land aan de slag, maar wel met succes. Sinds 2017 is hij hoofdcoach, de voorbije 3 titels staan op zijn naam met Genk (2019) en Club Brugge) (2020, 2021).