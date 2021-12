Tadej Pogacar rijdt geen veldritten meer deze winter

Tadej Pogacar die in een Sloveense weide rondjes maalde op een crossfiets. Het waren leuke beelden van de dubbele Tour-winnaar. Maar het zullen ook unieke beelden geweest zijn.

De 23-jarige Sloveen, die de veldrit in Slovenië won, zal niet meer in het veld duiken deze winter. "Tadej stond zondag aan de start van de veldrit in Ljubljana omdat die plaatsvond in de buurt van zijn huis", laat zijn ploeg UAE Team Emirates weten.

"Bovendien werd de veldrit georganiseerd door "Pogi Team", zijn jeugdploeg. Hij deed dus mee om zijn jeugdteam te steunen."

"Het was voor Pogacar de eerste en laatste veldrit van het seizoen. Volgende week vertrekt hij op stage naar Spanje."

Wielerromantici droomden sinds zondag stiekem van Pogacar op het WK veldrijden. Maar dat was bij voorbaat al uitgesloten omdat de Sloveense alleskunner 3 weken na het WK al in de prijzen moet rijden in de UAE Tour, de thuisronde van zijn team.