"De coach van Beerschot hoeft niet terug te komen na de winterstop"

Raphael Holzhauser plooide als offensieve middenvelder terug naar een positie in de verdediging. Ploegmaat Pierre Bourdin legde achteraf uit dat de spelers die beslissing zelf hadden genomen.



"We wilden iets proberen met Rapha om het verloop van de wedstrijd te veranderen", sprak hij. "Want het was ingewikkeld en rampzalig."



"De coach hoeft niet meer terug te komen na de winterstop", stelt Gert Verheyen. "Die blijft beter in Argentinië."



"Aanvallende voetballers kunnen niet verdedigen", weet Wesley Sonck uit ervaring.



"Dit is meer dan een positiewissel", vindt hij. "Van een aanvallende middenvelder naar een centrale verdediger? Dat had ik nog nooit gezien."



"Zij bepalen de tactiek, niet de trainer", zegt een verbaasde Jan Boskamp. "De coach heeft het al opgegeven", denkt Franky Van der Elst. "Omdat ze over onvoldoende kwaliteit beschikken", besluit Verheyen.