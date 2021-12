Anderlecht vernedert dramatisch Beerschot met 0-7, Holzhauser trekt aan noodrem

Beerschot - Anderlecht in een notendop

Bekijk de goals uit Beerschot - Anderlecht (0-7)

Wie geeft er na maandagavond nog een cent voor de overlevingskansen van Beerschot? Tegen Anderlecht lag de rode lantaarn na een halfuur alweer compleet KO tegen het canvas…



Het was opmerkelijk hoe vlot de bezoekers door de defensie sneden. Op links kreeg paars-wit volledig vrije baan om te dreigen. Met een Sergio Gomez in bloedvorm op die flank is dat een garantie op gevaar.



Na 8 minuten zette de Spanjaard een uitstekende één-twee op met Refaelov. Voor doel liep Verschaeren uitstekend in: 0-1. Wat later profiteerde dezelfde tandem opnieuw van knullig balverlies van Lemos. Na nog geen twintig minuten was de partij van Beerschot al voorbij nog voor hij goed en wel begonnen was.