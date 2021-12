Amerikaanse overnemer voor Patro Eisden Maasmechelen: "Stabiele keuze"

Patro wordt meer in detail overgenomen door Common Sport, een dochteronderneming van het in New York en Londen gevestigde Common Group. Het bedrijf investeerde eerder in Leyton Orient FC, een League Two-club in Oost-Londen.

"Na een helse periode zijn wij verheugd om aan te kondigen dat we de club in stabiel water hebben doen varen", verklaren Vliegen, Stijnen en Corstjens, die benadrukken aan boord te blijven, in een gezamenlijke boodschap.

"Het was voor ons heel belangrijk om een stabiele keuze voor Patro Eisden te kunnen maken. De professionele wijze waarop deze overname is verlopen gaf enorm veel vertrouwen en sterkt ons in het gegeven dat wij de juiste keuze hebben gemaakt."

"We gaan samen voor een langdurige samenwerking en zullen vol overgave werken om de vooropgestelde doelen te bereiken."

Aankomend voorzitter Coley Parry, die namens Common Group de onderhandelingen mee voerde, strijkt ambitieus neer in Limburg.

"We verwachten de uitstekende vorm waarin het team zich bevindt voort te zetten. Het is onze ambitie om de club naar hogere niveaus te duwen door middel van meer concurrentievermogen en promotie."

Patro staat na veertien speeldagen op de tweede plaats in eerste nationale, met twee punten minder dan leider Dessel Sport.