Seraing neemt afscheid van coach Jordi Condom: "Niet goed voor de gezondheid"

Jordi Condom kwam in 2012 in België terecht als assistent bij Eupen. Later werd de Spanjaard hoofdcoach van Eupen en Roeselare.



In mei kreeg Condom het roer in handen bij Seraing, dat onder Emilio Ferrera naar 1A was gepromoveerd. Wat de toekomst brengt voor de 52-jarige Condom, is nog onduidelijk.