Adrie van der Poel: "Niets mis mee als Mathieu zijn ambities moet bijstellen"

In de 7e ronde in Heusden-Zolder gaf Mathieu van der Poel (26) er gisteren de brui aan. Twee veldritten na elkaar om het seizoen te beginnen leek nog wat te veel voor de wereldkampioen.

"Zijn rug speelde toch weer op", weet Adrie van der Poel. "Dat is niet verwonderlijk na de zware veldrit in Dendermonde en de eerste twee rondjes in Heusden-Zolder. Zoals we wisten, heeft het zijn tijd nodig."

"Het had weinig zin om de race nog uit te rijden", vindt Van der Poel senior. "Afstappen staat niet in Mathieu zijn woordenboek, maar hij moet ook aan zijn gezondheid denken. Na twee dagen rust zal het weer een pak beter gaan."

Donderdag in Loenhout zal Van der Poel dus normaal gezien weer aan de start staan. "Zijn seizoen gaat vooralsnog door zoals gepland", bevestigt Adrie.

"De volgende koers begint hij gewoon weer vanaf nul. Er staan nog weinig dubbele crossen op het programma, dus hij krijgt meer tijd om te herstellen."

