Olympisch kampioene Nafi Thiam: "Ik weet dat ik nog beter kan presteren"

"Soms zit ik in de wagen en besef ik dat alles al achter de rug is. Je werkt zo hard voor dat ene moment, je bereidt je daar zo lang op voor en dan is het zo snel voorbij. Maar dat geldt natuurlijk voor alle atleten."

"Ze behoort tot de top van haar sport. Dat moet je bewonderen. En ik houd ook van haar als persoon. Ze is erg aardig", was Thiam vol lof.

2021 was - in de nasleep van de Spelen - misschien wel het jaar waarin de mentale gezondheid van sporters minstens even hoog op de agenda kwam te staan als hun sportieve prestaties.

Na haar titel in Tokio barstte Thiam in tranen uit, een bewijs van de grote mentale druk. "Maar het gaat niet enkel om 2021 en er is ook niet plots iets veranderd door covid. Er waren voor 2021 ook lastige jaren, maar toen sprak men er niet over."

"Er bestaat het beeld van een atleet op een hoog niveau die bijna onverwoestbaar moet zijn, iemand van staal. Maar we blijven allemaal mensen. Dit jaar hebben we een stap voorwaarts gezet door dat taboe te slopen."

