Na 3 maanden PL-droogte oogst Lukaku weer lof: "Hij is de sleutel tot de titel"

Het puzzelstukje valt opnieuw op zijn plaats. Romelu Lukaku verscheen gisteren voor het eerst in drie maanden nog eens op het scorebord in de Premier League. Onze landgenoot lijkt zo plots uit de vergeetput van zijn coach en de Engelse pers te klauteren. "Lukaku is de sleutel tot de titel voor Chelsea", klinkt het opnieuw.

Even terugspoelen naar het begin van dit seizoen. Romelu Lukaku arriveert door de grote poort in Londen. De Engelse voetbalpers is lyrisch: "Lukaku is hét ontbrekende puzzelstukje in Tuchels titeldroom", klinkt het in The Guardian. Maar die hoera-stemming rond Lukaku was geen lang leven beschoren. Blessures, corona, 3 maanden zonder Premier League-doelpunt, uit de gratie gevallen bij zijn coach: Lukaku "hét finale puzzelstukje" werd al snel een overbodige pion in het systeem van Tuchel. Maar kijk, gisteren ...

"Gamechanger"

"Ik had deze prestatie echt nodig", vertelde Romelu Lukaku gisteren na de gewonnen wedstrijd tegen Aston Villa (1-3). Onze nationale nummer 9 werd na de rust van de bank gehaald en presteerde als vanouds. Met een doelpunt en een beresterke rush, die een penalty opleverde, kroonde hij zich tot man van de match. Lukaku kon voor de camera duidelijk weer opgelucht ademhalen. Eindelijk.

"Ik ben blij met wat ik heb laten zien. Ik had dit echt nodig", vertelde hij. "De trainer heeft zijn redenen om me niet op te nemen in de basiself, maar ik ben in die periode hard blijven werken. Elke voetballer wil op het veld staan."

"Ik wil nu verder gaan op dit elan. We gaan elke wedstrijd als een finale benaderen. Enkel zo kunnen we de jacht op Manchester City nog tot een goed einde brengen." Ook Tuchel zelf kon niet om de goede partij van zijn nummer 9 heen. "Lukaku heeft een uitstekende prestatie neergezet vandaag. Hij was de sleutel tot de ommekeer. Het was nochtans niet eerlijk dat hij al zo snel na zijn coronabesmetting moest spelen."

"Heavyweight" op Boxing Day

In de Engelse pers bleef de wedstrijd van Lukaku evenmin onopgemerkt. Zowel The Telegraph als de BBC kopten: "Invalbeurt van Lukaku inspireert Chelsea naar de overwinning." In The Times schrijven ze onze landgenoot zelfs al meteen de rol als Tuchels talisman voor de rest van het seizoen toe. "Wat een verschil maakt Romelu Lukaku", luidt het. "De Chelsea-fans zongen luidkeels Lukaku's naam toen hij eindelijk opkwam in de pauze, deels uit opluchting omdat hun aanval te licht bevonden werd. Lukaku maakt van hen weer een zwaargewicht in Engeland."

Lukaku's terugkeer komt op het perfecte moment voor de ploeg van Tuchel The Independent