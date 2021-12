Buffon: "Juventus verloor zijn DNA na de komst van Ronaldo"

Ronaldo scoorde in zijn drie seizoen bij Juventus 101 doelpunten in 135 wedstrijden en loodste de Bianconeri naar twee landstitels. Maar in de Champions League - de hoofdreden waarom de Portugese sterspeler werd aangetrokken - raakte Juventus niet voorbij de kwartfinales.

Gianluigi Buffon, die in het eerste seizoen van Ronaldo in Italië naar PSG trok, keek zijn ogen uit. "Juventus had de kans om de Champions League te winnen in het eerste seizoen met Ronaldo, maar ik begreep niet wat er allemaal gebeurde", zei de doelman aan de Amerikaanse zender TUDN.

"Toen ik terugkeerde naar Juventus, werkte ik 2 jaar samen met Ronaldo en we deden het goed samen. Maar ik denk dat Juventus zijn DNA van één ploeg te zijn, is kwijtgespeeld."

"In 2017 (voor de komst van Ronaldo, red.) haalden we de Champions League-finale, omdat we een ploeg boordevol ervaring waren, maar vooral omdat we één team waren. Dat zijn we kwijtgeraakt met Ronaldo."

Ook na het vertrek van Ronaldo naar Manchester United lijkt Juventus niet meer op de ploeg die 9 landstitels op rij veroverde. Ze staan momenteel 5e in de Serie A op 12 punten van leider Inter Milan.