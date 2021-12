Bashir Abdi neemt Nationale Trofee voor Sportverdienste in ontvangst: "Een eer"

We zien Bashir Abdi de voorbije weken vaker in kostuum dan in zijn loopoutfit. Dit keer ging hij naar het stadhuis van Brussel. Daar kreeg hij de Nationale Trofee voor Sportverdienste, een prijs die elke sporter maar een keer kan winnen.

Eind oktober werd al bekend dat Abdi de winnaar was, nu ging hij het beeldje afhalen in het bijzijn van de Brusselse burgemeester en Prins Lorenz.

"Ik ben vereerd en blij", zei Abdi. "Dit is een mooie erkenning voor alle opofferingen die ik doe. Het motiveert me om nog meer te trainen en een medaille te pakken met een andere kleur dan brons."

Velen hadden Abdi ook de trofee van Sportman van het Jaar gegund, maar die ging uiteindelijk naar Wout van Aert. Zelf ligt hij daar helemaal niet wakker van. "Wout is een heel terechte winnaar. Olympisch zilver staat boven brons. Het is al mooi dat ik zo hoog geëindigd ben. Ik ben blij met mijn tweede plaats en ben totaal niet jaloers."

Tijdens de feestdagen blijft Abdi gewoon trainen want 2022 wordt ook een belangrijk jaar. "Ik loop eerst in Rotterdam. Daar verdedig ik mijn titel. Dan trekken we voor het WK naar de Verenigde Staten. Het is de eerste keer dat ik zal starten als een van de favorieten. Dat is een nieuwe rol voor mij. We zullen zien of dat me ligt."