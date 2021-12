Nina Derwael en Wout van Aert zijn Sportvrouw en Sportman van het Jaar

Derwael en Van Aert zijn Sportvrouw en Sportman van het Jaar

Miniem verschil tussen de toppers

Vanwege corona was het dit jaar een Sportgala in beperkte kring, met enkel de genomineerden en hun naasten in de zaal. Wout van Aert was vanwege een stage in Spanje niet aanwezig, maar er was el een liveverbinding met de Sportman van het Jaar.

Van Aert had mooie woorden over voor de andere genomineerden. Het verschil met Bashir Abdi in de uitslag was amper 21 punten. Naast zijn zilveren medaille op de Spelen won Van Aert ook nog een pak andere koersen, zoals 3 ritten in de Tour de France. Hij is de eerste bij de mannen die zijn titel kan verlengen sinds Philippe Gilbert in 2011.

Bij de vrouwen werd een nek-aan-nek-strijd tussen twee olympische kampioenen. Uiteindelijk werd de turntitel van Nina Derwael net iets hoger ingeschat dan het zevenkampgoud van Nafi Thiam. Derwael komt nu met haar 3e trofee voor Sportvrouw van het Jaar op gelijke hoogte met Thiam.

Ook voor de hockeymannen werd het Sportgala een succes. Niet echt verrassend vielen zowel coach Shane McLeod als de Red Lions zelf in de prijzen. Het is al de 3e keer in 4 jaar tijd dat de hockeymannen verkozen worden tot Ploeg van het Jaar.

Daarnaast waren er nog trofeeën voor Thibau Nys (Belofte van het Jaar) en Peter Genyn (3e keer op een rij Paralympiër van het Jaar). Ann Wauters werd in haar carrière nooit verkozen tot Sportvrouw van het Jaar, maar werd nu wel in de bloemetjes gezet met een Lifetime Achievement Award.