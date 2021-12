Nina Derwael in 2021: moeilijke aanloop, maar gouden hoogtepunt

Na de Olympische Spelen kan de riem er even af bij Nina Derwael. Zo schittert ze niet aan de brug met ongelijke leggers maar op de dansvloer in "Dancing with the stars". "De olympische titel heeft me niet veranderd", verzekert Derwael. "Ik blijf die spring-in-'t-veld." Maar de blik is ook al gericht op de toekomst: "Op het WK 2023 in Antwerpen wil ik er staan."