Voetbal Vlaanderen wacht nog even af: "Misschien stellen we matchen in januari uit"

In het amateurvoetbal liggen de competities al stil door de winterbreak. Voetbal Vlaanderen kijkt nog even de kat uit de boom. Midden januari staat er namelijk een nieuw Overlegcomité op het programma. "We zullen dan kijken of het verbod op supporters behouden blijft", zegt voorzitter Marc Van Craen.

Voorlopig duurt de maatregel in principe tot eind januari. "Als dat zo blijft, zullen wij misschien alle matchen in januari verplaatsen. Het gaat dan om twee of drie weekends, dat is voor ons nog behapbaar", zegt Van Craen.

"Als het er meer worden, weet ik niet wat de gevolgen zijn. Dan dreigt de druk op de kalender toch groot te worden. Maar laat ons niet op de feiten vooruit lopen."

"Wat wel zeker is: zonder fans heeft voetballen voor ons weinig zin. Dat hebben de vorige lockdowns ons geleerd. De budgetten houden in grote mate rekening met de inkomsten van de horeca. Dus wedstrijden uitstellen, behoort tot de mogelijkheden."