Topshorttrackster mist Winterspelen na "beledigende berichtjes"

In een reeks berichten, die begin oktober naar buiten kwamen en dateerden van de Winterspelen van 2018, liet Shim weten dat ze haar landgenote Choi Min-jeong onderuit zou halen als de race niet volgens haar plan zou verlopen.

Dat gebeurde in de finale van de 1.000 meter. In de voorlaatste bocht kwamen beide rijdsters met elkaar in aanraking, waarna ze onderuitgleden. "Een ongelukkige botsing", zei ze daarover.

Ook in andere berichten dreef Shim de spot met haar ploeggenotes.

De tuchtcommissie van de Zuid-Koreaanse schaatsbond oordeelde dat de "beledigende berichten", die gericht waren aan de trainersstaf, "de waardigheid" van andere atleten had aangetast.

Door haar schorsing mist Shim normaal de Winterspelen in Peking, al kan ze beroep aantekenen bij het Zuid-Koreaanse Olympische Comité of de zaak voor de rechtbank dagen.