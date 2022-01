Sportmomenten van 2021: gouden Nina, bronzen Bashir en de Cats

"Goud op de brug met ongelijke leggers: extraordinaire!"

Roger Lespagnard, coach van Thiam en zelf leraar lichamelijke opvoeding, weet hoe moeilijk turnen is. "Ik weet waarover ik spreek en het is een grootse prestatie, die gouden medaille op de brug met ongelijke leggers. Extraordinaire! "

Dat Sportvrouw van het Jaar Nina Derwael voor haar olympische titel kiest is niet meer dan logisch. Maar ook op de Red Lions maakte die prestatie een diepe indruk: "Die medaille van Derwael was heel speciaal, die hebben we in het olympisch dorp bekeken in ons kamerke."

Ook Abdi zelf herinnert zich die wedstrijd maar al te goed. "Het was een wedstrijd waar ik geen plezier in had en aan het afzien was. Dat is mij het meeste bijgebleven."



Ook de Cats worden in één adem genoemd met alle grote prestaties van 2021. "In onze eigen sport hebben we toch ook wel wat topmomenten gehad", lacht Ann Wauters. "Australië, de nummer twee van de wereld, op de Spelen verslaan was heel speciaal voor ons."

Cynthia Bolingo denkt ook aan de Cats: "Zelfs al zijn ze er niet in geslaagd hun doel te bereiken, toch vind ik dat ze geweldig gepresteerd hebben."